J’ai refait Resident Evil Outbreak dernièrement et j’ai trouvé le jeu plus réaliste que les Remake niveaux pression et sauvagerie des ennemis, surtout des zombies.Les zombies peuvent passer de salle en salle, comme emprunter des escaliers, des portes, des bouches d'aération et même des ascenseurs ! La pression est énorme dans ce volet et on rajoute à cela, aucune salle de sauvegarde du début à la fin.Lieux de culte pour les fans, les Save Room sont une véritable marque de fabrique de la saga, mais de nos jours, je trouve que ça fait un peu bizarre de voir par exemple un zombie attendre devant ou de voir carrément ce colosse de Mr.X faire demi-tour...Ça me fait encore plus bizarre de voir ça après avoir subi la pression monstrueuse des zombies de Resident Evil Outbreak, ils peuvent vraiment partir partout dans les niveaux et sans temps mort, c'est vraiment impressionnant même de nos jours.Cela m’amène a ma grande question de ce soir, êtes-vous pour ou contre les salles de sauvegarde dans une hypothétique suite?En passant, je vous partage la musique de la zone collection de RE:Outbreak File#1 en loop d’une heure. La collection est l’unique endroit où le joueur a vraiment la paix, une save room en quelque sorte, mais d’une façon nouvelle (sorte de boutique non jouable).Je trouve l’OST de ce volet incroyable, dommage que les fans en parlent si peu.Survivant, survivante, bonne écoute.