Extrait de la description de la vidéo ci-dessus :Cette vidéo de gameplay montre les visuels finaux et les tout nouveaux effets sonores utilisant Wwise et REV2 !La maniabilité de la voiture est aussi finale, mais je ne conduis habituellement pas en utilisant la caméra du capot, donc il y a quelques crashs ici et là, que je voulais garder dans le vidéo pour montrer la physique (et les SFX) en action.La vidéo a été enregistrée en réglages Ultra en 1440p natif (puis upscalée en 4k) sur une RTX 4090 et un i9-13900k, à environ 90fps.Les performances sont tout à fait évolutives, en particulier sur des résolutions plus faibles et en utilisant la technologie TSR upscale. DLSS et FSR seront ajoutés.L'éclairage est réalisé avec Lumen Software et presque tous les meshs sont en Nanite (sauf les surfaces translucides).Fait amusant : il y a 2 milliards de polygones dans toute la carte ! Chaos Vehicle est utilisé pour la physique de la voiture.FAQs :1) Oui, un portage console est prévu, mais uniquement pour les consoles de la génération actuelle (PS5, XBSX/S).2) Pas de compatibilité avec Steam Deck, car son matériel n'est pas assez puissant. Il devrait fonctionner correctement sur les ROG Ally et Legion Go.3) Oui à la prise en charge des volants (et du FFB) ; c'est pour bientôt !4) Non, je n'ai pas de date pour la sortie de la démo, mais vous pouvez voir qu'elle est en bonne forme (il manque encore les VFX et la logique de jeu, mais les graphismes et la maniabilité sont 100% faits. Il manque encore quelques S).