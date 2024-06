Jeux Video

Simple analyse donc on garde les pincettes.Le nom de code "MOTOR" a été déposé il y a 3 jours, concernant un jeu à venir sous le moteur id tech.- Ne peut pas concerner Doom 3 puisque déjà officialisé- Ne peut pas concerner Contraband même s'il change de nom car sous le moteur de Avalanche- Difficile de croire que MachineGames soit sur Wolfenstein III vu qu'ils sont sur Indiana Jones et ont déjà teasé Quake 6 (et difficile de voir le rapport avec le nom de code)Donc l'heure pour Rage 3 ?Comme le 1 si possible, le 2 était une purge dans sa progression...