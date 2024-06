Bonjour à tous, nouveau top 10 après pas mal d'absence mais j'avais pas forcément l'envie ni le temps de faire ce genre d'article mais là je suis de retour et en forme pour vous proposer un top qui j'espère vous plaira ! J'adore l'Égypte à un point que je compte bien m'y rendre un jour dans ma vie, et forcément dans les jeux vidéos, je suis particulièrement sensible à ce genre de délire.10)- Alors oui, c'est pas un jeu que tout le monde apprécie forcément mais j'ai bien aimé ce niveau en Égypte. Voir Sonic foncer à toute allure dans ses décors à fait son petit effet sur moi, accentué en plus par cette superbe musique !9)- Un niveau un peu particulier puisqu'il s'agit d'un boss mais dans un décors égyptien. Comme souvent dans Cuphead, le combat de boss est excellent et j'ai adoré ses différentes attaques, le tout dans un décors somptueux encore une fois.8 )- Un niveau encore une fois excellent, bien qu'on tourne parfois un peu en rond il reste très réussi, avec les petites momies qui sortent des sarcophages.7)- Clairement pas le niveau le plus simple du jeu loin de là, surtout pour accéder à la pyramide qui surplombe des sables mouvants. A l'intérieur, un boss momie vraiment simple mais aussi des pièges mortels pour notre héros à moustache ! J'ai pas oublié aussi ce foutu Klepto qui passe son temps à nous voler notre casquette si on fait pas gaffe !6)- Un niveau entier qui se déroule dans une pyramide aux nombreux pièges mortels. Entre le sol qui s'affaisse, les lances qui transpercent les plate-formes ou encore les nombreux ennemis de la zone, autant dire que réussir ce niveau ne sera pas de tout repos pour notre péramèle !5)- Un jeu plus récent puisque sorti en 2019 sur NS, bon on se demande un peu ce qu'un niveau comme ça fout dans un hôtel hanté mais c'est pas bien grave car c'est aussi un des meilleurs étages du jeu. Pour récupérer le bouton permettant d'explorer d'autres pièces de l'hôtel, Luigi devra se farcir des "momies fantômes" ainsi que de petites énigmes pour éviter de finir englouti sous le sable.Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce niveau, c'est le challenge car faut avouer que le jeu dans sa globalité en manque cruellement. L'ambiance est impeccable également.4)- Difficile de ne pas le placer dans un top lié à l'Égypte tant c'est une réussite sur bien des aspects. Les tapis volants, les momies, le dromadaire ou chameau je sais plus à qui ont doit donner à boire, la musique et l'ambiance succulente. Non seulement c'est un excellent niveau pas super simple mais c'est aussi l'un des meilleurs du jeu. Je trouve qu'il est même encore meilleur que celui de Super Mario 64.3)- N'ayant pas jouer à TR la Révélation Finale, mais peut être un jour qui sait... et refaisant la TR Trilogie remaster actuellement ou mon test de TR de 1996 arrive bientôt... définitivement ces niveaux en Égypte sont une réussite totale.Je vais pas m'étaler plus longtemps, c'est une maîtrise sur tous les niveaux mais il ya encore deux autres niveaux qui sont "encore au dessus" pour moi.2)- J'aurai pu mettre la Tour du Jugement de Zelda TP mais il fait moins "Égypte" que ce Temple de OOT ou là on est clairement en plein dedans. Déjà c'est un de mes temples préférés du jeu avec celui de la forêt mais aussi l'un des plus agréable à parcourir et qui dispose en plus du meilleur boss du jeu.Les énigmes avec le bouclier miroir sont top, l'ambiance est incroyable et la musique je m'en souviens encore 15 ans après.... Un chef d'œuvre, et encore meilleur dans la version MQ car plus difficile.1)- Je triche un peu il est vrai vu que c'est pas un niveau mais bien tout le jeu entier qui se déroule en Égypte mais il aurait été criminel pour moi de faire l'impasse sur ce jeu que j'ai tant aimé. Une destination de rêve, un jeu magnifique pour un voyage qui m'aura vraiment marqué.Je me souviens encore de la découverte de Alexandrie ou de la grande pyramide de Khéops, des déserts immenses à dos de dromadaire. Bayek victime d'hallucinations à cause de la chaleur, mais aussi de combats brutaux contre des maraudeurs du désert. Bref, je pourrais vous en parler des dizaines de minutes de ce jeu époustouflant sur bien des aspects et si je le met premier, c'est vraiment pas pour rien ! J'ai tellement aimé que j'ai même fait les DLC, surtout Curse of The Pharaos que j'ai adoré !J'espère que ce top vous aura plu et à très bientôt ! Hésitez pas à me dire vous, quels niveaux en Égypte vous auront marqués le plus !