Et il n'y a aucune vanne là-dedans.IKEA compte embaucher du nouveau personnel qui vont créer leurs avatars pour bosser dans la boutique in-game officiel créé via Roblox, où ils déambuleront pour conseiller des achats à ceux qui débarqueront tout en leur servant de la bouffe virtuelle.L'équivalent de 14,5€ brut de l'heure.(uniquement UK et Irlande)Bon y a aucun détail sur le type de contrat ni le nombre d'heures qu'il faudra bosser par jour, mais je dis quand même que le progrès, ça va trop vite

posted the 06/05/2024 at 08:55 AM by shanks