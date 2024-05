Annoncé en grande pompe aux Game Awards 2019, Senua’s Saga: Hellblade II ne galvanise pas les foules comme Microsoft le souhaiterait.



Le jeu d’action et d’aventure signé Ninja Theory est offert depuis le 21 mai sur PC et Xbox Series X|S, en plus de faire partie du catalogue Xbox Game Pass. Les premiers constats n’ont rien d’encourageant : un pic de 3 982 joueurs a été enregistré sur Steam, une statistique moins reluisante que le pic de 5 653 joueurs du premier opus, Hellblade: Sanua’s Sacrifice, en 2017.



Hi-Fi Rush, une production de même acabit chapeautée par Microsoft, comptait à son plus fort 6 132 joueurs en simultané sur Steam. Pourtant, cela n’a pas empêché le triste sort réservé à Tango Gameworks. Lorsque nous comparons les résultats de Senua’s Saga: Hellblade II à d’autres jeux Microsoft récents, le constat est encore plus accablant. La suite n’arrive pas à la cheville d’un Age of Empires II: Definitive Edition (38 725 joueurs), lui-même à des années-lumière d’un Starfield (330 723 joueurs). Même un jeu détruit par la critique comme Redfall avait enregistré un pic plus favorable (6 124 joueurs).



Certes, nous ne savons pas combien de copies physiques sur Xbox Series X|S ont été vendues, ni combien de copies numériques ont trouvé preneurs sur le Microsoft Store. Toutefois, l’inclusion de Senua’s Saga: Hellblade II au service Xbox Game Pass couplé à sa campagne de moins de sept heures (HowLongToBeat) ont certainement eu un rôle à jouer dans cette déconfiture.



Si les ventes Steam sont un bon indicateur – environ 60 000 copies (VG Insights) – cela voudrait dire que les ventes sur cette plateforme équivalent à environ 2,6 M$ US. Nous savons que Hellblade: Sanua’s Sacrifice a été développé avec un budget inférieur à 10 M$ US, mais tout porte à croire que le second volet a coûté bien plus cher. Il se pourrait donc que Ninja Theory peine à rentabiliser sa production, un signe alarmant dans le contexte actuel où Microsoft est en mode restructuration.



L’avenir de Ninja Theory au sein de Microsoft ne serait pourtant pas en danger, du moins pour l’instant. Selon le journaliste Jez Corden, le fabricant aurait déjà donné son feu vert pour le prochain projet du studio, connu en tant que Project Mara.

Génération Jeu - https://www.generationjeu.com/tout-porte-a-croire-que-senuas-saga-hellblade-ii-est-un-flop-commercial/