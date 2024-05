article

salut à tous, amis joueurs et joueuses,Voilà,137h au compteur et presque 3 mois à ne jouer qu'à ça à mon rythme.J'ai vu hier le générique de fin de final fantasy 7 rebirth.Ca ne veut pas dire que j'ai fini le jeu a 100% car il me reste encore la quête de la protoreliques mais je dois vous dire que j'ai passé un moment de kiff totale.C'est le genre de jeu où tu ne veux pas que le jeu s'arrête.Quoi dire?Il y a tellement de choses à dire en réalité mais je suis encore dans la phase de redescente, cette phase de grand vide après un jeu comme ça.Exactement comme celle que j'ai eu quand j'avais fini ff7 original à l'époque.Bon je vais vite parler des points négatifsElle n'est pas optimale, c'est sans doute le plus gros défaut du jeu.J'ai joué en mode 60fps et j'ai constaté des affichages tardifs et même quelques ralentissements sur deux scènes narratives.Heureusement que tout est rattrapé par une Direction Artistique monstrueuse.Sans spoiler mais, au vue de la fin de ff7 remake, je m'attendais une histoire plus étoffée.Elle sert à raconté quelque chose mais franchement le jeu aurait pu développer plus sa progression au sein du jeu.Maintenant les points positifsTout le resteElle se fait finalement en plusieurs open world qu'un seul et je trouve que c'est sans le meilleur compromis pour faire un remake d'un rpg comme celui là.Cela permet de développer du lore, de rajouter du détails, de la vie dans un monde qui était initialement vide à l'époque.Et le pire, c'est que ça fonctionne trop bien, ça reste ultra cohérent par rapport à l'univers de ff7.Quel plaisir de redécouvrir les villes de FF7 sous un autre angle.De plus, le jeu te propose une panoplie d'activités de quêtes et de mini jeux.Choses que vous n'êtes pas obligés de faire car ça ne vous rapporte pas des points d'expériences directement mais des points d'équipes.Mais les faire rajoute tellement plus de développement, te fait découvrir tous les lieux que les développeurs ont rajoutés, c'est une sorte de grosse visite guidé +++Et je ne parle pas du jeu de carte du queen's blood qui propose pas mal de challenge avec une histoire derrière.Quelle plaisir en réalité.Celui du remake était déjà complet mais ici il est enrichie avec un système compétences synchronisés.Il est assez complexe au début et j'ai dû passer par les tuto à chaque nouveau personnage ajouté.Mais dès que j'ai compris les systèmes, le jeu se révèle bien intéressant.Ajouté à ça, le système de materia, plus les point de combat, l'arbre de compétence et les points d'armes.Les combats de boss sont ,pour la plupart, tous bons, avec plusieurs phases, la musique qui s'adapte, le challenge car il faut réfléchir et utiliser le système pour gagner.J'ai quelques boss en tête que j'ai beaucoup aimé dont une avec une musique tout droit sorti de zelda.D'ailleurs, parlons en de cet ost. FF remake avait mis la barre haute, là j'étais au ciel. Apparemment, il y a 400 pistes.Les reprises du ff7 original sont trop bien comme celle de Kalm par exemple, il y a réutilisation de la bande son de ff remake et ensuite il y a les nouvelles pistesEntre les musiques épiques, les musique de map, les musiques electronique et les musiques what the fuck. Il y a de quoi.J'ai en tête la musique de map de corel desert, certaines musique de boss mais aussi des musiques chantée comme celle d'une scène à un moment du jeu.Dur de ne pas en parler sans spoiler mais je suis énormément satisfait de son traitement, de ses ajouts et de sa fin. Il y a quelques scènes monstrueuses.J'en suis encore abasourdieAu finalvoilà le maitre mot de ce jeu qui semble sorti d'une autre dimension tellement il donne.Dans un contexte où ce genre de jeu semble en déclin, FF7 rebirth apparait comme un miracle.A chaque fois que nous avançons , le jeu me donne un nouveau truc à faire, un mini jeux, une quête touchante, une Quête wtf ( le chien, le poulailler) et ceci pendant TOUUUUUUT le jeu.Au bout de 40h de jeu, tiens voilà un nouveau élements de gameplay, 80h tiens voilà une séquence nouvelle avec un perso, il y a même un tuto à la fin.Et ce jeu ne s'arrête pas, là où on pense que c'est fini, on te débloque encore quelque chose.C'est incroyable.Du coup que ce soit en histoire, gameplay, moment drole, moment épique, en musique, en contenu, final fantasy rebirth m'a subjugé.C'est simpleC'est le jeu qui m'a fait retrouver l'adolescent que j'étais quand je jouais au ff7 sur ps1FF7 rebirth est un jeu qui m'a fait retrouver des émotions de joueur que je pensais ne plus retrouver.En clair, il fait partie d'un des meilleurs jeu de ma vie.Je le dis à tous qui aime le jrpg, profitez de ce jeu car un jeu comme ça avec une telle générosité, c'est devenu rare.Merci aux développeurs de ce jeu