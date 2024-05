Nouveau Duel du week-end ! 2 jeux du développeur Playdead, assez similaire entre eux on va pas se le cacher.Mais avant comme toujours les règles :- Votez soit pour l'un ou l'autre pas le droit de voter pour les 2. Évitez de commenter si vous ne savez pas lequel choisir.- Vous pouvez voter tout simplement mais les membres qui font l'effort de détailler un peu plus leur choix est un + non négligeable, également, je me sert de vos arguments lors du résultat final.- Évitez de trop débattre dans les commentaires, afin de ne pas trop "polluer" lors de la recompte, vous aurez tout loisir de le faire lors du résultat.- Rappel, peut être dimanche et à voir en fonction du nombre de votes.- Merci de ne pas troller...A vos votes et dans le calme !