Les liens entre Reynatis et l'univers de Tetsuya Nomura continuent de s'accentuer.En effet après s’être grandement inspiré de Versus XIII, avoir repris son scenariste et d'avoir fait une collaboration avec The World End With You via une longue quête annexe qui sera incluse dans le jeu, on apprend aujourd'hui que Takumi Isobe, le réalisateur de Reynatis, s'est récemment entretenu avec Tetsuya Nomura.Dans cette interview réalisée par le site japonais Denfaminicogamer, Tetsuya Nomura a déclaré que si Reynatis était un succès, il espérait que le réalisateur Isobe fasse une suite.Ces commentaires proviennent d'une discussion sur la collaboration avec le second opus de The World Ends with You. Selon Nomura la façon dont certaines facettes de TWEWY s'intègrent à Reynatis est cohérente et les Noises s’intègrent très bien dans les décors.Nomura donne également à Isobe quelques conseils sur la poursuite de sa carrière. Plus précisément, il lui conseille d'éviter les arrière-pensées et de se concentrer uniquement sur la créativité, tout en adoptant l'état d'esprit de faire ses preuves à travers son travail.A noter qu'Isobe, nerveux lors de sa rencontre avec Nomura qu'il admire (Kingdom Heart l'a poussé a entrer dans le monde du jeu video), lui a dit qu'il voulait jouer a Versus XIII, d’où sans doute la création de Reynatis.Reynatis sortira le 27 Septembre sur PS5, Switch et PC, malheureusement uniquement en japonais sous-titré anglais.