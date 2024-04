Jeux Video

Juste une rumeur (source : Redanian Intelligence) mais en attendant :



- Développé par les coréens de Nexon

- Se déroulera essentiellement dans le mur et alentours, Winterfell et au-delà (donc le grand nord)

- Style "Diablo Immortal" (ça fait peur que ça précise Immortal plutôt que le IV)

- On pourra créer son perso donc je suppose qu'ils vont jouer sur le lore (guerrier en Garde de la Nuit, Barbare en sauvageon, mage en Enfants de la Forêt, etc).



L'idée est pas mauvaise.

Mais bon, si ça cite spécifiquement Immortal, ça sent le F2P sur mobile (éventuellement PC).