Dans cette émission, on fera le point sur trois héroïnes de cette "next gen", toutes ne sont pas de chair et de sang, mais toutes ont des circuits imprimés.

- Ils reviennent sur stellar blade, mais aussi le marketing gagnant de sony qui arrive à poussera la hype n'importe quelle prod de son giron.- Chronique sur la génération console ps5 xbox x assez étrange qui après plus de 3 ans àtoujours un pieds dans le cross gen.meilleure émission jv, aussi dispo en podcast.paye pas de mine mais les sujets sont intéressants, toujours bien traités et le ton est toujours très agréable.je recommande.