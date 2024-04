J'veux dire, quand je vois les débats sur certaines choses comme le wokisme et j'en passe, que ce soit ici, sur JvC et ailleurs, je me rends compte qu'il y a un tas de questions qu'on ne se posait pas il y a 5/10/15/20 balais alors que c'était plus ou moins déjà présent à l'époque.



Pour vous dire, j'suis tellement dépassé par toutes les polémiques, problématiques contemporaines que je visualise à peine ce qu'est le wokisme.



Alors je vous pose cette question : comment, pourquoi en est-on arrivé là ? Quelles seront les problématiques, questions de demain ?



N'est-ce pas, justement, en partie à cause de toutes ces questions à la con que la plupart des gens se posent aujourd'hui que l'industrie du jeu vidéo comme celle du cinéma et potentiellement d'autres produisent une surabondance de choses génériques au possible ? Pour éviter de causer une polémique, heurter les fragiles qui crient au loup pour un oui, pour un non ?



Je vous le demande.