Shift Up a uploadé la mini OST de Stellar Blade sur Youtube, on y retrouve 8 pistes dont les musiques entendu dans les trailers mais aussi les chansons des camps et le theme du menu.L'OST complète sortira cet été.Flooded Commercial Sector (chanson du second trailer)Everglow (chanson du trailer de precommande)ShelterBeyond FateThe Song of the Sirens (l'un des themes des camps)Le reste: