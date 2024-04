Nouveau Duel après un petit moment d'absence et comme je pourrais pas le faire ce week-end car pas disponible, je le commence un peu plus tôt ^^- Votez soit pour l'un ou l'autre, pas les deux, merci. Si vous savez pas lequel voter, évitez de commenter "pour rien". Si vous voter, détailler pourquoi celui là et pas l'autre est un petit + mais pas obligatoire.- Précisez bien Remake ou Original, si c'est seulement marqué Resident Evil 4, je donnerai le vote au RE4 de base.- Fin des votes dimanche ou lundi je verrai, puis un rappel samedi et dimanche.- Évitez de trop débattre dans les commentaires, vous aurez tout loisir de le faire lors du classement.A vos votes et dans le calme