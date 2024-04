Synopsis : Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n’ont plus leur place, les quatre « Freaks » vont tenter de survivre dans un monde en guerre…Les films "Marvel", j'en peux plus, mais là j'ai découvert une approche qui fait du bien, des personnages plus "humains" (là c'est des phénomènes de foire qui sont les "héros"), une mise en scène plus "poétique" et moins "lisse", l'histoire n'est pas super original, mais c'est agréable à suive.On pense comme le dit l'affiche à Guillermo del Toro, mais aussi je trouves pas moment à Terry Gilliam (baroque)Je me suis pas ennuyé durant tout le film, qui dure 2H20, ça monte crescendo.Les effets spéciaux pour un film italo-belge sont plutôt bien réalisé et des décors "naturel" ça fait du bien.