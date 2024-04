un jeu vidéo, une figurine, une édition collector etc, pour vous faire plaisir. De combien est-il ? Perso, pour moi, c'est Baten Kaitos 2 il y a 7/8/9 ans. Acheté 180 balles en import, sans compter l'appareil, le freeloader, pour pouvoir y jouer car jeu en anglais oblige, quasi 200 euros donc. Et vous ?

posted the 04/14/2024 at 12:07 PM by uram