Nouveau Duel du week-end, 2 TPS majeur de la Xbox 360 vont s'affronter le temps d'un week-end ! Qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider.- Votez soit pour l'un ou l'autre, pas les deux. Dire pourquoi est un + non négligeable mais pas obligatoire.- Rappel unique dimanche- Évitez de trop débattre dans les commentaires, vous aurez tout loisir de le faire lors du résultat.- Votez seulement et seulement si vous avez au moins jouer au 2 jeux, et pas seulement 1 seul épisode car ça fausse le résultat sinon.A vos votes et dans le calme et s'il vous plaît respecter les consignes ^^VS