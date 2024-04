Jeux Video

La vidéo vient d'apparaître pour la première fois sur la toile.État peu avancé de l'ère PS360 donc pardonnez le rendu, mais ça donne un aperçu de ce que voulez faire Monolith Productions en matière de liberté et de mise en place du système Nemesis.Selon Did You Know Gaming?, le jeu aurait du être relié d'une façon ou d'une autre à la trilogie Dark Knight de Nolan mais le réalisateur n'a jamais donné sa bénédiction.Projet annulé, et une partie des assets du système ont été récupéré pour concevoir