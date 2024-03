Comme chacun sait, c'est Pâques bientôt donc j'avais envie de revenir sur les easter egg d'un jeu qu'on ne présente plus, The Witcher 3 !Afin de pas faire trop long, ce top sera en deux parties.20)- On peut trouver une référence aux anges pleureurs de Docteur Who près de Valtilleul à Velen. Dans ce cimetière se trouve un contrat qui une fois terminé fait apparaître deux statues d'anges. Entrez dans la chapelle et ressortez pour apercevoir que les statues ont bougées !Si vous continuez à quitter des yeux les statues et à revenir sur elles, vous verrez qu'elles bougeront à chaque fois jusqu'à complètement disparaître !19)- Vous pouvez voir le cadavre d'un nain dans une des cellules de la prison sur l'île d'Ard Skellig qui ressemble à s'y méprendre à Tyrion Lannister de Game of Thrones.18 )- L'antagoniste principal de Heart of Stone est visible dès le début du jeu dans la taverne de Blanchefleur, et parle à Geralt comme si de rien n'était.17)Au village de Blandar sur Ard Skellig, vous pouvez rencontrer un personnage nommé Dujangotth Frett, un chasseur de prime à qui vous pouvez même réaliser une quête. Son nom est bien évidemment une référence au célèbre chasseur de prime Jango Fett de Star Wars !16)- L'un des plus connus mais toujours très sympa, dans le DLC Blood And Wine juste avant d'affronter le géant des haricots, vous pouvez trouver une petite grotte en contrebas, ainsi qu'un feu. Si vous interagissez avec, Geralt se reposera exactement comme votre personnage dans les Dark Souls !15)- Toujours dans Blood And Wine, vous devrez récupérer un formulaire dans une banque ou tous les membres du personnel vous baladeront de guichet en guichet, jusqu'à faire perdre la tête à Geralt. C'est là une magnifique référence à la célèbre BD Astérix et Obélix dans lequel Astérix se retrouve exactement dans la même situation !14)- Dans le jeu de Gwynt une carte nifgaardienne de type archer à pour texte "Tu la veux ta flèche dans le genou ? "C'est là une évidente référence à TES V Skyrim dans laquelle les garde disent très souvent cette phrase. "J'étais aventurier autrefois, puis j'ai pris une flèche dans le genou" D'ailleurs sachez que cette citation nordique veut dire qu'on se marie, car on met genou à terre même s'il ne s'agirait que d'une légende car pas confirmée.13)- Dans les quartiers du Baron Sanglant, vous pouvez entendre 2 gardes discuter et parle d'une certaine "crampe". C'est une référence au film Pulp Fiction ou les acteurs ont exactement la même discussion.12)- Dans le DLC Blood And Wine dans le conte, vous pouvez voir un piment rouge sous un pont. C'est une référence au groupe Red Hot Chili Peppers avec la musique Under The Bridge tout simplement car un des développeurs de CD Projekt est un fan du groupe !11)- Quand Jeannot le Célicole retrouve sa voix, il dit plein de mots jusqu'à prononcer "coquecigrue" on passe outre car on pense que ça veut rien dire mais il s'agit en fait du prénom du hibou de Ron dans les livres HP 4 jusqu'à 7 !