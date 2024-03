Synopsis : Dans les bas-fonds de Hong-Kong, un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s’attaque aux femmes, laissant leur main coupée pour seule signature. Quand toutes leurs pistes s’essoufflent, ils décident d’utiliser une jeune délinquante comme appât.L'affiche me donnait envie lors de sa sortie en salles, mais il est sortie dans de très rares salles, j'ai pu enfin le visionner.C'est un des meilleurs thriller que j'ai pu regarder depuis un bon moment.Il n'y a pas de temps mort, c'est haletant, ça monte crescendo, jusqu'au final aussi fort que triste et terrible.C'est glauque et sombre à souhait, tout est palpable, on est jamais à l'aise, ça dérange.La photographie en noir et blanc est sublime, surtout la nuit, notamment la lumière.Ka Tung Lam est parfait, d'ailleurs tout les comédiens sont bien choisi.Vous allez voir Hong-Kong sous un angle que l'on voit peu.Du grand cinéma.