Jeux Video

Avec GTA VI et Rockstar de manière globale, il faut savoir surfer entre les fake news mais là, on tient ptéte un truc avec :- Schreier qui a sous-entendu la possibilité d'un lancement pour le Q1 2025- Nuro (le même qui avait balancé avant tout le monde que le trailer reveal tomberait en décembre) qui affirme que la date choisie en interne est le 18 février 2025.Je met ça en blog car c'est Rockstar et avec Rockstar, on n'est pas à l'abri d'un "petit" report avant même l'annonce d'un objectif de date, du genre septembre 2025 et pourquoi pas encore au-delà.Mais normalement, on y joue dans moins de 2 ans