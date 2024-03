Aujourd'hui s'est déroulé le live GranBlue Fantasy 10th Anniversary permettant d'avoir un trailer du combat contre Lucilius qui sortira gratuitement le 14 Mars, ainsi que de voir les deux nouveaux personnages jouables Seofon et Tweyen qui seront dispo gratuitement en Avril.Nous apprenons aussi que Sandalphon sera jouable a partir de Mai.et en attendant une potentielle saison 3 un petit trailer en anime pour le jeu mobile

Like

Who likes this ?

posted the 03/09/2024 at 12:44 PM by guiguif