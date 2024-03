Salut, je dose Tekken 8 sur PS5 depuis sa sortie. J'ai fait un peu de combats en classé et là pour essayer de m'améliorer, j'essaye de doser les combats en matchmaking.Je suis pour le moment rang Cavalry et je pense que je peux encore gratter quelques rangs avec mon niveau actuel.Si il y a du monde ici chaud pour des sessions de baston, n'hésitez pas à le faire savoir. Si on est assez nombreux, il y a même moyen de faire un tournoiTous les niveaux sont les bienvenus !Momotaros ID PSN : SHIN-JAH

posted the 03/03/2024 at 06:43 AM by momotaros