Blizzard facture 30 balles des skins de portails pour Diablo IV.En plus la couleur est liée à la classe !J'ai rarement vu un tel manque de respect pour les joueurs.Je regrette vivement d'avoir payé le jeuplein pot, Blizzard entre ça, le foutage de gueule pour Overwatch 2 et tout le reste comme le remake minable de W3, je ne leur filerai plus un billet.Surtout quand à coté, il y a de vrais bons jeux bien finis comme Baldur's Gate 3, Yakuza, Cyberpunk, Witcher...