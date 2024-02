Au passage, l'éditeur a confirmé de nouveau la sortie en 2025 pour Grand Theft Auto VI , et toujours pas moins de 52 projets qui sont prévus d’ici la fin de l’année fiscale 2026.

a dévoilé ses résultats pour le troisième trimestre fiscal se terminant le 31 décembre 2023.Comme d'habitude,ne faiblit pas et enregistre à nouveau 5 millions de copies vendues aucours des trois derniers mois lui permettant ainsi de dépasser les 195 millions d'exemplaires au total.lui dépasse maintenant les 61 millions d’exemplaires,soit 4 millions de plus depuis le trimestre précédent.

posted the 02/08/2024 at 09:59 PM