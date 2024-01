Persona 5: The Phantom X prévu sur iOS et Android ainsi que PC en Chine cette année va avoir droit à une 3e beta fermée, pour l'occasion Perfect World et Atlus ont sorti une nouvelle vidéo présentant brièvement de nouvelles activités ainsi que de nouveaux personnages.La 3e beta dure du 16 janvier jusqu'au 31 janvier, et le 22 janvier pour Hong Kong, Tawain et Macao.Pour rappel, Persona 5: The Phantom X est un jeu mobile dans l'univers de Persona 5 où on suit un nouveaux casting de héros. Toujours pas de date de sortie et pas d'info sur une sortie en occident.