Alors qu'entre-temps un certain Persona 5 Tactica a été annoncé, le jeu mobile Persona 5 X continue ses tests avec une seconde beta fermée actuellement en cours pour les joueurs chinois (on rappelle que le jeu n'est prévu qu'en Chine, sauf surprise). Le trailer ci-dessus avait été diffusé le 8 aout dernier, je le mets pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu.Avec cette seconde beta, de nouvelles informations à la fois communiquées par Perfect World et dataminées dans le jeu ont été présenté, notamment l'introduction de tout nouveaux personnages à obtenir via le système d'invocation.Elle utilise comme Persona Cleodora.Il était présent dans les données de la première beta en avril dernier. Il utilise comme Persona Erytheia.Il utilise comme Persona Syce.Une étudiante qui utilise comme Persona Prosymna.Yaoling est née dans le Sichuan, en Chine, et est venue au Japon en tant qu'étudiante internationale. Elle montre parfois un côté enfantin. Elle est devenue agitée parce qu'elle avait du mal à trouver un but dans la vie. Elle essaie de trouver des réponses à travers de nouvelles expériences. Elle comme Persona Meng Po.Notez qu'elle est 5 étoiles contrairement à tous les autres personnages présenté jusqu'à présent, donc la même rareté que pour les Phantom Thieves.Personnage important dans l'histoire, Shun est un étudiant de deuxième année à l'Académie Kiba. Il n'est pas doué pour la communication et n'a pratiquement pas d'amis de son âge. Son objectif est de devenir un grand chef cuisinier. Pour ce faire, il a étudié la cuisine au magasin de ramen Yashengxuan après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Il utilise comme Persona Mandrin.Parmi les datamine, on peut remarquer dans les icones des menus la présence de Sophia de Persona 5 Strikers. De nouveaux Persona par rapport à la première beta ont été rajouté, dont certains censurés comme Mara qui a un chapeauJe suppose que cet icône ci-dessous (présent dans la première beta) représentant une fille masqué, c'est le 5e personnage principal après Shun introduit ci-dessus et qu'on dans certains artworks promotionnel dont celui ci-dessous (la lycéenne aux cheveux long noir).Pour rappel, Persona 5: The Phantom s'inspire largement du matériel de base qu'est Persona 5, dans la mesure où l'on suit les aventures d'un groupe de lycéens composé au départ du protagoniste, d'Arai une amie du héros et de Luffy "le nouveau Morgana" qui découvriront leur "Persona" et parcourront ensemble les classico donjons, le tout avec l'aide de "TA" des personnages obtenus via les invocations et qui ne sont que des versions "âmes" des réelles personnes (faut bien justifier la logique d'invoquer des gens random derrière ça). Alors dans The Phantom X il n'y aura pas de système de calendrier, à la place et mobile/gratuité oblige il y aura un système d'énergie qui limitera les activités extra-scolaires.Toujours pas de date, mais Persona 5: The Phantom X est attendu en Chine sur mobile et PC. Je vous laisse le lien vers Persona Central pour voir le reste du datamine de la seconde beta (tous les autres artworks, icons et cie).