En attendant un certain Persona 6, l'actualité de la série porte actuellement sur Persona 5: The Phantom X, actuellement en beta test fermé sur mobile en Chine. Et avec ça, certains ont pu réaliser un datamining pour voir ce qui se cache dans les codes du jeu et autres ressources notamment graphiques.Et donc P5X serait un "gasha", le terme japonais (venant des machines gashapon, ces machines que vous avez dans les centres commerciaux, qui donne des ptits figurines Dragon Ball et cie aléatoirement), employé ici pour désigné les jeux mobile où les joueurs peuvent obtenir des personnages aléatoirement en dépensant une monnaie virtuelle (qu'on obtient contre de la vraie monnaie réelle, évidemment).Ci-dessous une vidéo montrant une invocation, probablement forcée/gratuite (donnée par le jeu en début de partie, comme cela se fait régulièrement avec ce type de jeu). A voir si les invocations seront toutes comme ça, dans la Velvet Room avec Igor.Le joueur obtient ici Yukimi Fujikawa (Codename: Yuki). Donc ce sont bien les personnages humains qu'on obtient via invocation et non les Personas, ce qui aurait été peut être plus logique. Les personnages humains qu'on obtient via invocation ont le labelle "TA".Chaque personnage aura donc une rareté, Yukimi est 3*, Joker et les Phantom Thieves originel seront 5*. Le datamining a permit de révéler 2 autres nouveaux personnages :En prenant en compte les artworks, on compte une soixantaine de Personas, dont certains ont été censuré pour ce jeu.Les personnages humains ne seront pas le seul contenu que les joueurs pourront obtenir aléatoirement, les armes seront également soumises au gasha et donc à la rareté (donc une arme rare seront plus forte). Comme dans le jeu de base Persona 5, c'est Munehisa Iwai qui tient la boutique d'armes.Pas forcément le temps de tout compiler, vous avez plus d'info (captures d'écran, sprites, artworks, musiques) : https://personacentral.com/p5x-character-art-screenshots-music/