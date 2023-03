L'artwork de Yuki au teaser. L'artwork de Yuki au teaser.

Pour rappel, il y a 2 ans se montrait un certain "Codename: X", un jeu mobile chinois se disant basé sur Persona 5. La semaine derrière, Atlus/Sega et l'éditeur chinois Perfect World officialisent le partenariat, annonçant Persona 5: The Phantom X (P5X) sur PC, iOS et Android (Chine exclusivement).Vu durant le trailer la semaine derrière, 3 nouveaux personnages ont été brièvement présenté aujourd'hui dont 1 que vous avez certainement déjà vu avant. On connait désormais le nom de ces personnages, qui pourront rejoindre le trio de protagonistes en tant que personnages de soutien.Mont est une jeune femme à la longue chevelure blanche. Elle a pour Persona Terpsichore et combat avec un sabre.Yuki est une autre jeune femme. C'est elle qui est visible dans le trailer teasé de l'an dernier. Elle combat avec son Persona, Styx, équipée d'un maillé.Enfin Seiji, un jeune homme élégant. Il combat avec une rapière et son Persona Leucothea.On devrait en apprendre plus sur ce que proposera Persona 5: The Phantom X durant les prochaines heures avec la beta fermée demain. Le jeu semble être un simili de Persona 5, vu qu'il devrait être gratuit reste à voir quel model économique il se reposera à la fin.