Je n’ai toujours pas fini Persona 5 Royal ni Strikers, mais ça ne m’empêche pas d’être fan de cette itération de la série Persona.Révélé en avril 2021 sous le nom « Codename: X », voici donc officiellement Persona 5 : The Phantom X, qui se place dans la continuité des deux autres jeux (le jeu de base et sa suite Muso (Dynasty Warriors) par Koei-Tecmo). Si The Phantom X n'est pour l’instant prévu qu’en Chine sur mobile, j’espère que ce genre d’article poussera Atlus est porter le jeu en occident. Ce serait complètement con autrement, même de se passer du public japonais.Comme pour précédents jeux Persona, les personnages sont réalisés par le dessinateur et designer graphique Shigenori Soejima.Un jeune garçon en 2e année à Kiba Academy. Suite à un évènement tragique, il réveille son Persona, Jánošík.Tout comme Morgana pour Joker, Wonder sera accompagné par Luffy, une chouette douée de parole disposant d’un large savoir sur les mondes alternatifs. Son Persona est Rob Roy. Luffy utilise une paire de tonfa comme arme pour se battre.Une amie et camarade de classe du protagoniste. Suwa est une fille sportive, enjoyée et populaire à l’académie, elle a cependant des résultats académiques moyens. Suite à un évènement tragique, elle réveille son Persona, Awilda. Elle utilise une arbalète comme arme.Nouvelle assistante d’Igor que le protagoniste Wonder rencontrera durant son temps à la Velvet Room.Vous avez probablement déjà vu les 2 vidéos ( postées ici ).Pour résumer, à priori on devrait retrouver le sel des Persona et notamment l'ambiance de Persona 5 : double vie avec une partie à l’académie puis les donjons dans les mondes parallèles, où cette fois ici il s’agira de venir manipuler le « désire des gens ».Aucune info sur le modèle économique, si n’est la présence certaine de micro-transactions vu que le jeu sera gratuit, reste à savoir sur quoi porteront les micro-transaction.Les joueurs chinois auront la possibilité de tester une beta du jeu le 29 mars prochain sur PC, Android et iOS. On devrait en apprendre à ce moment là.Site officiel (chinois) : https://p5x.wanmei.com/index.html