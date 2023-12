Télé & Cinéma

Le film vient de faire 60 millions de dollars dans le monde ce qui est en soit un beau succès pour ce genre de film et pour la Toho.



Mais pourquoi Gaumont Pathé ces enfoirés on diffusé le film que sur 2 jours à des horaires de chômeurs disons le clairement et pourquoi ces enfoirés de merde on eu l'exploitation du film ?



C'est scandaleux !