Le marché européen a enregistré un mois de novembre très solide grâce àmais aussi la24.6 millions de jeux vidéo ont été vendus sur les marchés européens, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente avec une semaine supplémentaire pour novembre 2023 contre quatre semaines pour novembre 2022. Sur la même période de quatre semaines, les ventes ont légèrement diminué de 2%.a été le principal moteur des ventes. Sachant que c'était la seule véritable nouveauté notable du mois, le jeu compensait l'absence d'autres titres AAA (l'année dernière a vu la sortie deet). Commea été lancé en octobre l'année dernière, ce fut donc un mois de novembre nettement plus important pour l'opus de cette année.Cependant, au cours des quatre premières semaines, les ventes de Modern Warfare 3 étaient en baisse de 33% par rapport à Modern Warfare 2.a fait mieux queavec +3% d'unités supplémentaires en novembre (pour la même période sur cinq semaines).L'autre nouveau jeu du classement estsur Switch, qui occupe la 13eme place. Mais commene partage pas les données numériques, il est fort possible que le jeu aurait fait mieux au classement.qui a bénéficié de réductions, cela a permis aux ventes de grimper de 509% d'un mois à l'autre. La versionreprésentait plus de la moitié des ventes du jeu en novembre. Le jeu de Warner Bros semble destiné à terminer 2023 comme le deuxième plus gros jeu de l’année derrièreEn ce qui concerne le Black Friday, 7.8 millions de jeux ont été vendus cette semaine-là, soit une légère baisse de 1% par rapport à la même période en 2022.était confortablement le titre le plus vendu du Black Friday, suivi deetCoté consoles, 1.3 million d'unités ont été vendues. Sur la même période de quatre semaines que l’année dernière, les ventes sont en hausse de 59%.Cela est entièrement dû à la, qui était en stock suffisant pendant la période du Black Friday pour la première fois depuis son lancement en 2020. Les ventes de la console ont augmenté de 376% par rapport à l'année précédente et lui ont confortablement permis d'être la console la plus vendue du mois. Laest deuxième, mais ses ventes sont en baisse de 35% par rapport à novembre dernier. Lesoccupent la troisième place, avec des ventes en baisse de 26%.NSW : ~411.000PS5 : ~205.500X/S : ~73.500PS5 : ~978.000 (+376%)NSW : ~267.000 (-35%)X/S : ~54.000 (-26%)Les données des ventes consoles n'incluent pas l'Allemagne et le Royaume-Uni.Du côté des accessoires, 2.56 millions d'unités de périphériques ont été vendues sur ce mois soit une hausse de 13.8%.Les manettes continuent de dominer, portées par laqui a connu une forte hausse des ventes grâce aux performances globales de la. Le nouveaua fait ses débuts 7eme et 9eme, tandis que l'accessoirea débuté à la 8eme place.1-Call of Duty Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)2-EA Sports FC 24 (EA)3-Hogwarts Legacy (Warner Bros)4-Super Mario Bros Wonder (Nintendo)*5-Marvel's Spider-Man 2 (Sony)6-Grand Theft Auto 5 (Rockstar)7-Assassin's Creed Mirage (Ubisoft)8-Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)*9-Red Dead Redemption 2 (Rockstar)10-Football Manager 2024 (Sega)