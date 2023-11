Hellblade...L'un de mes premiers jeux Ps4.Une merveille de mise en scène, d'écriture et de sound design.J'ai fait l'aventure d'une traite, en immersion totale, seule dans le noir, au milieu de la nuit.J'en suis ressorti vidé.Pour autant, j'ai sincèrement pensé que l'aventure se suffisait à elle même, et ne devait pas avoir de suite (la fin était parfaite à mon sens).Le succès aidant, on va finalement retrouver notre guerrière Picte, pour une nouvelle aventure Picte, qui pour le moment ne m'a pas convaincu de son utilité à travers ses différentes bandes-annonces.Et vous? Attendez vous Hellblade 2?