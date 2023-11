Franchement ça ne sert un peu a rien de faire un long monologue sur un jeu de plate-forme 2D a l'ancienne, c'est pourquoi je vais partir droit au but et couper court.Contrairement aux vieux fans de l'époque, j'attendais rien de ce nouveau Sonic old school, je m'attendais même juste a un petit jeu pour faire attendre le gros morceau de l'année prochaine pour accompagner la sortie du 3e film au cinéma.Eh bien en toute sincérité c'est une très bonne grosse surprise ce Sonic Superstars, j'ai adoré de bout en bout malgré des défauts a gauche et a droite.La nostalgie frappe le joueur d'une bonne grosse baffe, le feeling Sonic est bien là, entre vitesses et skills, nos bons vieux niveaux labyrinthiques sont de retour, nos personnages adorés également et une très bonne OST accompagne le tout.J'ai pris du plaisir du début à la fin, et en parlant de la fin préparez-vous a souffrir comme jamais pour le grand final mais COMME JAMAIS !Cela dit, dommage pour les graphismes qui font très "jeux mobiles" (je déteste le moteur Unity perso), les stages Bonus ridicules et chiants, les pouvoirs trop puissants et le plus gros point noir du jeu, la durée de vie pitoyable.On est très loin de l'époque de Sega qui régnait en maître (oui j'ose le dire), et donc très loin de la qualité de la trilogie originale mais que ça fait plaisir d'avoir un Sonic comme ça. J'espère de tout cœur que la série va être divisée en deux avec les SUPERSTARS pour les Sonic a l'ancienne, et les FRONTIERS pour les Sonic 3D. Il faut absolument que Sega arrête avec les tests de laboratoire avec cette licence. Ils ont la bonne formule pour moi, il faut juste moins d'amateurisme à gauche et à droite, et une bonne amélioration de l'ensemble. On y croit.Conclusion rapide et simple, Sonic Superstars c'est juste SuperFun (comme écrit derrière la jaquette).