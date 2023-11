Après avoir remercié les fans d'avoir permis a Lies of P de dépasser le million d'unités vendues au cours du premier mois, le directeur du jeu évoque dans une video le prochain patch du jeu. Prévue pour novembre, cette mise à jour apporte des changements significatifs à l'équilibrage des armes et des personnages, ainsi que des modifications de la qualité de vie afin d'atténuer la difficulté des premières zones du jeu. Les joueurs recevront également une nouvelle tenue ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité permettant d'équiper les lunettes et les chapeaux séparément pour une plus grande liberté dans la personnalisation du personnage.En outre, il offre aux joueurs un bref aperçu du DLC à venir grâce à des croquis inédits