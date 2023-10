3 compositeurs différents pour composer les 3 ACT des zones du jeu. Pour speed Jungle, on a du tee lopes, hidenori shoji, takahiro kai. très bonne idée de laisser plusieurs compositeur s'exprimer sur la bande son du jeu, je n'ai pas eu de coup de cœur énorme pour le moment, mais les zick sont qualitative, on verra ingame.Pour rappel le jeu sort Mardi prochain (oui déjà, j'avais zappé perso)en espérant une bonne Madelaine de proust

posted the 10/12/2023 at 07:16 AM by rbz