Si j’en avais l’occasion, je serais fou de ne pas saisir cette chance. Pour être honnête, oui. Rayman est le type de jeu qui ne comporte aucun élément réaliste. Et comme il n’y a pas de réalisme, tout ce que vous créez dans le jeu vient de votre imagination et de celle de l’équipe. Ainsi, [tout], qu’il s’agisse d’une chaise, d’une table, d’un ennemi ou de l’environnement, est une forme d’art, de création à partir de rien. Pour moi, en tant que développeur, c’est le summum de toutes les possibilités. Vous pouvez devenir fou et créer vos propres choses, comme nous l’avons fait dans Sparks of Hope. Je pense que je serais fou de ne pas saisir cette opportunité si on me la donnait.

Davide Soliani le directeur créatif de Mario + les lapins crétins veut réaliser un nouveau jeu Rayman.Après Kingdom Battle et Sparks of Hope, si on lui donne la possibilité de le faire, pour lui ça serais "L'apogée de toutes les possibilités"Il voulait aussi voir apparaître le personnage dans Super Smash Bros Ultimate ou encore dans Mario Kart.