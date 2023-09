Selon un certain Zippo, un insider de Nintendo qui a révélé des informations exactes sur les studios japonais dans le passé. Le nouveau projet de Mario Open World ne serait par ailleursComme l’explique Zippo, ce serait le tout premier jeu Mario à être dévoilé pour la sortie d’une nouvelle console depuis Super Mario 64, un jeu qui a complètement révolutionné le monde du jeu vidéo à sa sortie. Il faut donc s’attendre à quelque chose de jamais vu.En faisant Bowser's Fury, je pense que Nintendo ont clairement voulu proposer un "avant goût" de ce que Mario pourrait donner en monde ouvert.Ah, et il parle aussi que le prochain Donkey Kong est bien en développement et qu'il sortira sur la prochaine console (normal) et non il s'agit pas de Mario VS DK.Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des énormes pincettes de rigueur surtout que Zipo s'est déjà planté par le passé.J'ai hâte de voir tout cela même si j'avoue que je suis un peu deg si Mario Odyssey n'a pas de suite, yavait tellement de possibilités avec Cappy arf...