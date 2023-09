News

petite vidéo d'ato,toujours très qualitative mais ...on y apprend pas grand chose au final a part la custom de chocobo. La grosse interrogation va être sur le contenu remplissage qui fera plus ou moins 50-60h de gameplay, et vus le passif de square sur ce genre d'aspect on peut se poser des questions.reste que le jeu a l'air solide, dans la continuité du remake avec plus de système et un chouia plus d'ouverture. Par contre ça reste du couloir avec parfois quelques zones un peu plus vaste (j’ai pas envie de dire comme XVI parce que c'était mal fait)la je pense qu'ils vont faire le taff pour rendre l'explo agréable avec le contenu annexe, les zones et les donjons vont aussi surement être connecté pour rendre l'univers le plus immersif possible.