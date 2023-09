Y a quelques semaines Spencer avait dit que Microsoft avait racheté Bethesda notamment car selon lui Starfield aurait pu être une exclu tempo PS5.Maintenant selon de nouveaux documents de la FTC, on apprend que ça n'était pas le cas et que le jeu serait bien sortie sur Xbox (car Bethesda n'aurait pas voulu le rendre exclu tempo ?) également dès le lancement du jeu:

posted the 09/19/2023 at 09:15 AM by jenicris