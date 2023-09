J'ai reçu hier le jeu et sur ma boite il y a la mention (un peu différente d'ailleurs de celle qu'on a vu passer):

"l'application nécessite au minimum 7,47 Go pour être installée avec un code numérique"



Ce qui laisse à penser en fait que Bandai Namco a déjà pensé à vendre (comme il en a déjà l'habitude) des boitiers sans la cartouche mais juste avec un code de téléchargement et que cette mention n'aurait pas du être présente sur le boitier avec la cartouche.



-D'ailleurs il y a une sorte de patch qu'on peut (ou doit? ) faire, je suis assez curieux de savoir si ce patch est obligatoire, je veux dire que si on a pas de connexion internet que ce passe t-il? Peut-on quand même jouer au jeu?



nota: je ne suis pas prêt d'y jouer ayant tr op de jeu en attente.