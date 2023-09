On a tendance à penser que l'histoire de la licence Shining a été compliqué uniquement à partir des dernier scenario de Shining Force 3 et par la suite avec des changements constants de studio pour bosser sur les jeux.



Mais non, la saga à toujours eu une histoire très tumultieuse et ce dès le début.



La saga Shining a été créé par quelques employés d'Enix qui ont quitté le developpeur de Dragon Quest car ils voulaient créer leurs propres jeux.

Cette équipe était mené par Hiroyuki Takahashi qui avait coproduit Dragon Quest 2 et 4.



A cette époque, Sega cherchait des équipes pour developper des nouvelles licences pour sa megadrive et laisse aux équipes une grande liberté créative à ses équipes sur leur créations, Takahashi y voit une opportunité et accepte de créer pour Sega une nouvelle licence, Shining.



Sa société, Sonic Software Planning en échange du budget pour créer son jeu s'engage à ne bosser que pour Sega et à ne pas être propriétaire de la licence.



Cependant, Takahashi dechante très vite, car si Sega offre un très grande liberté artistique à ses develloppeurs, ils n'interviennent pas non plus lorsque le developpement est compliqué.



Hors Sonic Sofware planning alors composé exclusivement de 4 personnes est juste incapable de sortir un jeu seul et Sega ne leur fourni pas d'équipe. Ils font alors appel à Climax, un boite bien plus conséquente pour co-développer leur jeu qui avait déjà bossé sur les derniers Draque.



De plus, non habitué à la console, Takahashi gardera une mauvaise experience du develloppement de Shining in the Darkness à cause du manque d'outil de développement.



Il ira même jusqu'à dire qu'à cette époque, il n'y avait aucun développeur de talent chez Sega (on rappel que Yu Suzuki et Yuji Naka entre autre étaient alors chez Sega) et que si Treasure a été capable de faire de bons jeux sur Megadrive, c'est uniquement car lui et son équipe avaient créé de bons outils et environnement de travail.



Shining in the Darkness n'étant qu'un succès d'estime, certe très beau mais trop light dans son genre, Takahashi veut faire plus fort pour le prochain jeu de la licence.



Il veut faire tactical RPG mais un tactical RPG accessible, car un genre qu'il n'aime pas car trop punitif et compliqué. Il veut le rendre le genre plus grand public et visuellement plus attrayant. et plus le devellopement avance, plus il devient ambitieux. Son but est clair, son prochain jeu doit être le Dragon Quest du genre.



Mais encore une fois, vu l'ampleur du titre, le gros du travail sera fait par Climax.



Contrairement à Shining in the Darkness, Shining Force est un petit succès, le jeu est le premier jeu de la megadrive à dépasser les 100000 ventes au japon et Fire Emblem n'étant jamais sorti en occident, il devient la référence console du genre (hors pour Takahashi, l'occident est le marché dont il faut s'inspirer et viser).



Sonic Software Planning arrive enfin à recruter et peut gérer seul un jeu pour la suite, mais des problèmes se posent alors.



Pour Sega, Sonic Software Planning n'est pas entièrement le studio derrière la licence, Climax l'est tout autant et il serait ridicule de négliger d'avoir deux équipes pour bosser sur la série.



Sega veux confier Shining Force 2 à Climax alors que Sonic Software Planning sera en charge des épisodes Game Gear.



Mais Takahashi refuse, la licence Shining est sa création, et il ne veut pas d'un épisode developpé sans lui ou son frère.



Son frère s'occupera donc des épisode Game Gear alors que lui bossera sur Shining Force 2 et Climax sera écarté des Shining Force.



Il acceptera cependant que les jeux ait des chara designer specialisés dans les production Otaku afin d'augmenter les ventes de la série chez ce public avec un mangaka populaire issu de la Gainax pour Shining Force 2 et un dessinateur de manga et jeux videos erotiques pour les episodes Game Gear.



Sega à la place chercheront à étendre la la licence en confiant à Climax, Shining Rogue, un action RPG dans l'univers de la licence.



Mais Shining Rogue ne sera jamais assez bon pour Takahashi qui refusera qu'il fasse partie de la licence. Sega sortira le jeu sous un autre nom, LandStalker.



Sega reproposera un RPG de Nextech pour devenir Shining rogue, mais encore une fois Takahashi refusera le jeu pour proposer sa propre vision d'un action RPG Shining, Shining Wisdom.



Sega sortira aussi le jeu de Nextech qui deviendra Soleil et confiera la licence Shining à Nextech 10 ans plus tard avec Shining Tears et Shining Wind



De leur côté, Frustré d'être écarté par Takahashi de la Licence Shining qu'ils ont contribué à créer et n'ayant pas le droit par obligation contratuelle de devellopper un tactical RPG qui rivaliserait avec la licence, les gens de chez Climax créeront Max Entertainment(en hommage au nom du héros de Shining Force) pour contourner cette interdiction et créer Feda, leur vision d'un Shining Force 2.



Sega leur offrira aussi un retour à la licence Shining Force en leur faisant réaliser le remake GBA du jeu. Episode qui est de l'aveu de sa scenariste le jeu d'origine tel que le voulait Climax sans les limites de Takahashi.



De son côté epuisé par le fait de superviser tout les episodes de la licence avec une seule équipe et reprochant à Sega de ne pas avoir augmenté le budget alloué à Shining Force 2 malgré sa volonté d'avoir plus d'ambition que sur le premier, Sonic Software Planning ne renouvellera pas son contrat avec Sega.

Le studio se renommera alors en Camelot.



Sega cherchera alors à écarter le studio après la sortie de Shining Wisdom (dont le develloppement était commencé), mais Takahashi se fera embaucher en cachette, lui et son équipe par un membre d'AM2 et commencera à devellopper en cachette Shining the Holy Ark en temps qu'employé d'AM2, forçant ainsi à sortir le jeu et au passage à accorder à son équipe le droit de devellopper Shining Force 3 pour ne pas payer de frais de licenciements.



Mais encore une fois, les choses ne se passerons pas bien.

Considerant que le public de la licence a vieilli, Camelot donnera une ambiance plus mature au premier projet developpé spécialement pour la Saturn, Shining the Holy Ark.

Cependant, au japon, la Saturn contrairement à la megadrive sera la console des Otaku et ce sont les licences plus légère tel que Sakura wars, Grandia ou Super Robot wars qui cartonneront en RPG alors que le jeu sera boudé en occident à cause l'échec de la Saturn provoquera aussi l'échec du jeu.



Shining Force 3 subira le même sort alors même que Takahashi avait encore plus d'ambitions en proposant carrement un jeu en 3 episodes.



Son ressentiment sera tel qu'il laissera sur le Premium Disc du jeu un document où incombe l'échec du jeu à Sega à qui il reproche encore une fois de ne pas les avoir aidé à devellopper le jeu alors que la Saturn est une horreur à programmer, de ne pas avoir rallongé le budget du titre, de ne pas en avoir assez fait la promotion, de ne pas avoir sorti les scenar 2 et 3 en occident et même d'avoir delaissé la Saturn pour la Dreamcast.



Ca en sera trop pour Sega qui écartera définitivement Camelot de la licence Shining tout en leur rappelant bien leur interdiction contractuelle de développer un tactical RPG qui ferait concurrence à Shining Force (interdiction qui tient toujours).



Camelot signera alors un contrat avec Nintendo pour devellopper des jeux pour eux dans le but de créer un nouvelle licence Golden Sun, mais Nintendo très vite preferera demander à Camelot de réaliser pour eux les Mario Sport, plus rentables, le 3ème episode de Golden Sun devant être developpé en parallèle des jeux Mario.



Takahashi a depuis declaré qu'ils ne se sentait plus l'envergure de créer un RPG comme Golden Sun et ne reviendrait au genre une dernière fois que si Sega acceptait qu'il fasse Shining Force 4.