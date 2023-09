Moyenne 3,6/5La beauté du film tient dans cette veine naturaliste qui, petit à petit, explose ses coutures pour laisser jaillir une avalanche de révélations.Ce film d’animation dénonce le phénomène du harcèlement avec un symbolisme appuyé, mais pas sans émotion.Et le film de nous frapper en plein cœur, pas par sa technique (classique) mais bien par sa charge émotionnelle.Tiré d’un roman et d’une série de BD très populaires au Japon, le film recèle suffisamment de richesses et de sensibilité pour que l’on outrepasse son style trop standard.Ce film d’animation japonais a le courage d’aborder un sujet difficile : les ravages psychologiques du harcèlement scolaire, l’impossibilité de s’intégrer à une communauté.Avec son univers fantastique, contemplatif, un imaginaire riche, le dessin animé nippon installe, dès le début, un rythme lent. Tellement, qu’on s’ennuie, même si l’on est touché par cette histoire malheureusement trop d’actualité.Keiichi Hara (Miss Hokusai) adapte le roman phénomène de Mizuki Tsujimura et signe une nouvelle déclinaison poétique autour du spleen adolescent. Nonobstant quelques longueurs et répétitions, le résultat, entre réalisme et magie, est un ravissement visuel.Le film, visuellement très riche, nous sème parfois dans des allers-retours éreintants entre le monde réel et ce château cathartique. Mais demeure d’utilité publique tant ce fléau mine le Japon, où un ou deux enfants par classe se suicident chaque année.