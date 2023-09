Tout d'abord une mise à jour gratuite est d'or et déjà disponible pour Final Fantasy XVI qui apportera des tenues alternatives pour Clide, Jill, Joshua et Torgal ainsi que des nouveaux skins d'épées.Naoki Yoshida a annoncé que le jeu aura le droit à deux DLC payants et que l'équipe avait déjà commencé à travailler dessus.Une update sur la version PC sera partagée plus tard dans l'année.