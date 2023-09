EN POSITIF :



Les personnages sont reconnaissables physiquement et dans leur attitude



Beaucoup de clin d'oeil et easter egg sans l'indigestion.



L'alchimie entre les Mugiwara fonctionnent très bien.



Les méchants sont crédibles et dégagent quelques choses de menaçant (mention à Kuro qui se la joue Resident Evil ou encore Arloong qui ressemble à thug d'une rue malfamé de Chicago)



Décors soignés, costumes vraiment fidèles et les personnages changent très souvent d'habits allant pioché parfois dans les tenues d'interlude de chapitre du manga



Musique au top



Combats bien chorégraphiés et profitant d'effets speciaux efficaces



On est surpris (agréablement) par des changements bienvenus



Y a du sang (mais pas trop)



EN NEGATIFS :



Casting enfant aléatoire (Zoro, Sanji ou Nami okay mais Kuina? WTF?)



J'espèrais encore plus de vannes et de rivalité entre Sanji et Zoro.



Certaines teintures de cheveux passent, d'autres absolument pas.



Des changements dans l'intrigues discutables (je voulais voir Don Krieg foutre la merde)



Baggy est excellent mais peut-être un peu trop présent au vu son implication limitée dans la 2nde partie de la saison.



Après m'être enfilé l'intégralité de la saison 1 de l'adaptation Live de One Piece (en ventilant avec des sessions sur Sea of Stars) je voulais partager mon avis non exhaustif sur la série.Alors je ne vais pas passer par 4 chemins, il s'agit à mon sens de la meilleur serie adapté d'un manga jamais sorti. Et je préciseavant que l'on me tombe sur le coin de la gueule en me citant du Kenshin ou encore du City Hunter sauce Lachaud.On reconnait facilement les personnages et outre tout le tatouin lors de la compagne promotionnelle des harcore-fan de la communauté, on se rends compte que la série a été écrit par des passionnés du manga papier/animé. Luffy, Zoro, Nami, Ussop et Sanji sont presque fidèles à leur version nippone tout en apportant de la nuance à leur caractère.Luffy () est optimiste à l'excès, moins con mais toujours débile, affamé le plus clair du temps mais sait se mettre en colère (bien que l'acteur et ce n'est pas de sa faute ne parvient par à reproduire l'intensité des traits enragés de Oda).Zoro () est à la fois taciturne et sociable, drôle malgré lui. Clairement badass (il profite d'ailleurs à mon sens des meilleurs scènes de combat de la série). Non disons le clairement, il pue la classe.Nami () renvoie bien le côté malicieux et empathique qui fait qu'elle est soucieuse des membres du crew tout en étant indépendante. Moins désinvolte, absolument pas cupide sauf finalement dans le seul objectif de répondre au deal qu'elle a avec Arloong, on constate un changement de ce côté mais j'imagine que cet aspect apparaitra de fil de ses futures aventures.Ussop () incarne la bonhommie à la perfection, froussard mais pas à l'excès, adroit mais finalement pas tant mis en avant sur son ingéniosité, il manque finalement d'une grande scène pour le rendre aussi charismatique de les autres membres. Ce qui est logique à ce stade de l'histoire mais fais qu'on ressent un peu moins de temps accordé pour le rendre indispensable.Sanji () un BG sans nomon retrouve le côté dragueur sans que cela ne soit trop poussif. On aime le voir cuisiner et même s'il n'aura pas son sourcil vrillé, il porte le costard à merveille et se bat avec autant de souplesse qu'on lui connait.Bien qu'il y a sur certains protagonistes secondaires des choix discutables de cast, on comprends très vite de part le jeu d'acteur très souvent juste qu'un soin particulier à été accordé à la selection de ceux qui allait apparaitre à l'écran. Ils font personnages et pas figurant de fan-série. Le bémol tient plus des versions enfants des personnages qui de part le physique ou leur jeu d'acteur vont du très bon au non crédible. D'ailleurs désolé pour l'actrice qui joue Kuina dans la série mais sa tronche m'a bloqué à plusieurs reprise malgré qu'elle joue relativement bien et que ses chorégraphies sont juste classes de fou.Les musiques originales non inspirés de l'ost (mais il y en a plusieurs de reprise comme We Are) sont plus travaillé et agréable à l'oreille. Elles se marient vraiment bien aux scènes et à la piratrie ambiante.Les décors c'est validé, idem pour les costumes qui profitent de la même manière d'un budget conséquent. On ne se fout pas de la gueule du spectateur. En particulier sur des effets speciaux qui tiennent vraiment bien la route et une réprésentation des pouvoirs ainsi que du côté surhumain qui sont majoritairement bien pensée.celui de Kuro qui m'a fait rire tant cela m'a rappelé les FX du Loup Garou du Campus époque KD2A. A part cette "curiosité", le reste tient bien et on sent que les persos ont été nerf pour se rapprocher du réel sans pour autant que cela fasse trop cartésien.Surtout que les éléments fantastiques de l'univers - Escargophone/Escargo-bluetooth, Hommes-poisson, les humains à aspect animal tel que Merry ou encore les monstres marins - s'imbrique doucement dans le lore pour que l'on y croit sans que cela jure avec le reste des lois de l'univers présenté.Il y a aussi des adaptations un peu partout afin d'alléger le recit ou simplement maintenir la vraisemblance comme le fait que l'équipage ai été nerf afin de permettre une marge de progression large. Luffy est agile et fort mais ses poings ne sont pas meurtriers. On constate un changement dans le déroulement de certain évènement et la suppression de l'implication de certain perso comme Don Krieg afin d'harmoniser les intrigues et rencontres entre les différents personnages. La présence plus importante de Garp, Koby et Hermep vont dans ce sens. Cela fait un peu remplissage mais on comprend à la fin le pourquoi de ce temps d'écran plus important que dans l'oeuvre originale. Garp passe d'ailleurs pour un salaud pendant une grosse partie de la série mais on saisi à la fin le pourquoi de ses actions et cela permet de mieux accepter son implication prématuré dans la chronologie des aventures de Luffy.Bref, dans l'ensemble j'ai dévoré l'oeuvre et eu des frissons à plusieurs réprises. Que ce soit sur le combat Mihawk vs Zoro qui était court mais intense- Nami qui pleurs en demandant de l'aide à Luffy - la conclusion du flashback Zeff/Sanji.Ce qui est fort étant donné que je connais ces scènes de part ma lecture (lointaine) du manga.En conclusion, Netflix ne s'est pas foutu de notre gueule contrairement à Cow Boy Bebop (que j'avais bien aimé mais qui clairement était une erreur sur plein de niveau) en respectant l'univers, la personnalité des personnages et en apportant du relief à une histoire qui était difficilement adaptable à un format série. Pour un néophyte pas de doute que cela peut être une bonne alternative à la version originale, pour les lecteurs/visionneurs du dimanche du manga/animé cela peut particulièrement plaire et surprendre par moment. Pour les fans-hardcore je ne sais pas. Cela peut les satisfaire, les émerveiller ou les faire rager car n'étant pas un copié collé bête et méchant de ce qu'ils connaissent déjà.Vivement Alabasta, Crocodile (ou passi le changement apporté est bien celui que l'on pense - cf. Twitter detective) et le recturement de Chopper le GOAT.