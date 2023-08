Réalisé par David Fincher( Seven / The Game / Fight Club / Panic Room / Zodiac / L'Étrange Histoire de Benjamin Button / The Social Network / Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes / Gone Girl)Scénario adapté par Andrew Kevin Walker (d’après la BD : Le Tueur)(Seven / Sleepy Hollow : La Légende du cavalier sans tête)Michael Fassbender(Hunger / Inglourious Basterds / Shame / Prometheus / Twelve Years a Slave / Steve Jobs)Un tueur à gages, solitaire et froid, tue ses victimes méthodiquement, sans scrupules ni remords. Un jour, il va cependant remettre toute son existence en question. Après une catastrophe évitée de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs (et lui-même) dans une chasse à l'homme à travers le monde qui, dit-il, n'a rien de personnel.