En Allemagne, la PS5 s'est vendue 3 fois plus au premier semestre 2023 par rapport à l'année dernière, la PS4 et la Switch connaissent une petite croissance en %, les séries Xbox et les PC déclinentLes ventes de consoles de jeux ont augmenté de 90% au cours du premier semestre 2023. À elle seule, la PS5 s'est vendue trois fois plus que l'année précédente à la même période. Les produits de jeu des segments haut de gamme sont également de plus en plus populaires : les ordinateurs portables à partir de 3.000 € sont en hausse de 25%.