Shinichiro Watanabe , directeur de l'animé Cowboy Bepop et Chad Stahelski , réalisateur de John Wick travaillent dessus. L'animé est produit par MAPPA qui vise une sortie en 2024 pour 13 épisodes

En 2052, le monde est en paix grâce à un neuroscientifique nommé Dr Skinner qui a créé un médicament appelé Hapuna, qui guérit toutes les maladies sans effets secondaires. Mais trois ans après son introduction, Skinner annonce que Hapuna a une demi-vie courte et que tout le monde qui l'a pris mourra dans trois ans. Une équipe de cinq agents appelée " Lazarus " est rassemblée pour trouver Skinner et développer un vaccin avant qu'il ne soit trop tard.

posted the 07/23/2023