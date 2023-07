News

L'équipe de baseball du collège Akagi termine sa saison sans une seule victoire. Son lanceur, Eijun Sawamura, est impatient de prendre sa revanche avec ses coéquipiers, une fois au lycée. Mais il reçoit la visite d'une représentante du lycée réputé Seido qui veut le recruter. Peu enclin à quitter ses amis, il va quand même visiter les installations de Seido, où il rencontre un receveur de génie, Kazuya Miyuki. Cette rencontre va changer son destin et, après avoir reçu les encouragement de sa famille et de ses amis, il décide de rejoindre cette équipe. Dans une équipe d'élite rassemblant des lycéens du pays entier, Eijun va devoir se faire une place et viser le tournoi national avec ses nouveaux coéquipiers.

officialisé hier par l'éditeur. le manga légendaire de baseballva enfin sortir en france.Pour le coup, C'est une grosse entreprise de la part de mangetsu et il faut les féliciter.Il faut savoir qu'aucun éditeur en france n'a voulu se lancer sur le projet parce que le baseball est impopulaire chez nous et que le manga contient plus de 70 tomes a l'heure actuel et il est toujours en parution.Le manga à commencé en 2006, on est dans un cas similaire a kingdom.Mangetsu qui n'a que 2 ans d'existence se montre désormais comme l'un des piliers du manga de sport en france.