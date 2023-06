JV

Gamergen

Gameblog

Gamespot

Le contraste entre les puzzles de la campagne, légers et détendus, et les batailles Dandori, frénétiques, peut être choquant, mais ils ne se sentent pas déconnectés l'un de l'autre. Le mode versus est juste beaucoup plus rapide, comme si vous jouiez le jeu normal en accéléré et que vous deviez jongler avec plus de tâches simultanément. De cette façon, le rythme accueillant et détendu de la campagne est particulièrement vital. Dans l'ensemble, Pikmin 4 est une expérience accueillante pour les nouveaux venus, tandis que les batailles Dandori montrent le plafond de compétences que vous pouvez atteindre si vous continuez à travailler pour perfectionner vos talents de Pikmin.

God is a Geek

D'emblée, on ressent la chaude magie de Nintendo, aidée par les effets sonores familiers et les visuels typiquement luxuriants à la "Chérie, j'ai rétréci les gosses". L'angle de la caméra est légèrement plus proche, ce qui fonctionne plutôt bien et rapproche les choses d'une sensation de troisième personne. Les différents mécanismes du jeu stratégique de puzzle et de collecte de ressources vous sont présentés au compte-gouttes, à un rythme qui convient parfaitement à tous les niveaux d'expérience

Otchin est adorable, amusant à utiliser et apporte beaucoup au jeu, notamment la possibilité d'améliorer ses statistiques et ses capacités et de lui apprendre de nouveaux tours. Il est facile de s'attacher à lui et j'ai ressenti un véritable sentiment de danger lorsque, par inadvertance, j'ai laissé mon chiot s'enflammer et se congeler au cours d'une même session de jeu. Il y a également de nouvelles variétés de Pikmin qui entrent en jeu et dont on peut tomber amoureux ou se sentir coupable lorsqu'ils meurent. Les Pikmin de glace peuvent être utilisés de diverses manières, notamment pour solidifier des blocs de gelée qu'Otchin peut écraser, et pour transformer les obstacles d'eau en un lac de glace traversable.

Polygon

Il est plus facile de cibler les ennemis. Vous pouvez déplacer votre Oignon - la base qui sert d'unité de stockage des Pikmin - dans les niveaux pour réduire les retours en arrière. Vous pouvez également remonter le temps si vous souhaitez retenter un défi (ou si trop de vos Pikmin sont morts). Dans l'ensemble, il y a moins de pression pour terminer vos expéditions sous les contraintes de temps des précédents jeux Pikmin.



Otchin, qui fait office de tank/transport blindé pour l'infanterie des Pikmin, est une nouveauté importante et intrigante. Ce chiot de l'espace à deux pattes peut détruire des objets à l'aide d'un puissant mouvement de ruée, transporter une petite armée de Pikmins et sauter par-dessus de petites corniches que votre explorateur de l'espace ne peut pas franchir. Oatchi peut également être amélioré, afin de renforcer sa morsure, sa capacité de guérison et bien plus encore.

Pikmin 4 propose une plus large gamme d'outils qui vont au-delà des nouveaux types de Pikmin et d'Otchin en constante évolution. Au Labo, les joueurs peuvent fabriquer des objets et des équipements, comme un drone qui arpente les niveaux, à partir de matières premières que vous et vos Pikmin pouvez récolter.

Nintendo Master (pour les traductions des Preview US)

Pour résumer, Pikmin 4 plaira pour sûr aux fans de la licence. Il reprend en effet sa formule si particulière, à la fois tactique et accessible. Mais avec ses ajouts, il rompt avec son côté un peu passif qui pouvait rebuter certains joueurs et opte pour une formule encore plus accessible et addictive. Si on déplore l’absence du mode coop de Pikmin 3 et l’absence d’un lifting “moderne”, pour le reste Pikmin 4 signe pour l’instant un quasi sans-faute.Une fois pris dans la dynamique de Pikmin 4, difficile de lâcher la Switch tant l'envie de compléter à 100 % une zone est présente, une véritable drogue garantie sans OGM ! Accessible aux néophytes tout en proposant déjà quelques situations un peu tendues qui raviront les fans de la première heure, ce nouvel épisode semble bien parti pour devenir un futur incontournable de la console, avec des nouveautés solides qui parviennent à nous convaincre. Et encore, Pikmin 4 a encore bien plus à offrir, dont des expéditions nocturnes...Pikmin 4 sait parfaitement ce qu'il fait. Le jeu maîtrise totalement sa recette et le fait très vite comprendre. Après quelques heures seulement, les bases sont là, les premières nouveautés pointent le bout de leur nez et les joueurs, néophytes comme fans de la franchise, s'y retrouveront assurément. On attendra simplement d'en voir un peu plus avant de crier au génie, puisque dans les premiers instants, la sensation de débarquer sur un jeu totalement nouveau n'est pas totalement présente. En revanche, à l'horizon, on a pu voir quelques surprises se dessiner, et c'est certainement ici que le jeu va nous surprendre. En tout cas, on l’espère.